Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Шесть футболистов покинули ПФК «Кубань»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/shest-futbolistov-pokinuli-pfk-kuban
Шесть футболистов покинули ПФК «Кубань»
Шесть футболистов покинули ПФК «Кубань»

Об изменениях в составе команды «желто-зеленых» стало известно 16 июня.

В связи с истечением трудовых соглашений «Кубань» покинули: Артем Архипов, Александр Позняк, Милош Стаменкович, Сергей Ещенко и Дзамболат Цаллагов.

Владимир Лобкарев также покидает команду. Он продолжит карьеру в клубе «Амкал» из Медиалиги. Лобкарев провел за клуб 35 матчей, забив в них четыре гола. С 2012 по 2018 годы полузащитник сыграл за ФК «Кубань» 73 матча, сообщает пресс-служба ПФК «Кубань».

Читайте также: полузащитник Алексей Ионов покинул ФК «Краснодар». Об уходе из команды 34-летнего футболиста стало известно после Суперфинала Кубка России, в котором «Краснодар» уступил ЦСКА.

Статьи
Фитнес-тренер рассказал, что есть, чтобы добиться кубиков на животе
Фитнес-тренер рассказал, что есть, чтобы добиться кубиков на животе
Гид по пенному: основные виды пива
Гид по пенному: основные виды пива
Макадамия: польза и вред самого дорогого в мире ореха
Макадамия: польза и вред самого дорогого в мире ореха
Диетолог назвала самые вредные алкогольные напитки
Диетолог назвала самые вредные алкогольные напитки
Что говорят звезды: знак зодиака Стрелец
Что говорят звезды: знак зодиака Стрелец
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях