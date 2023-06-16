Шесть футболистов покинули ПФК «Кубань»

Об изменениях в составе команды «желто-зеленых» стало известно 16 июня.

В связи с истечением трудовых соглашений «Кубань» покинули: Артем Архипов, Александр Позняк, Милош Стаменкович, Сергей Ещенко и Дзамболат Цаллагов.

Владимир Лобкарев также покидает команду. Он продолжит карьеру в клубе «Амкал» из Медиалиги. Лобкарев провел за клуб 35 матчей, забив в них четыре гола. С 2012 по 2018 годы полузащитник сыграл за ФК «Кубань» 73 матча, сообщает пресс-служба ПФК «Кубань».

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