Шесть человек пострадали в жестком ДТП в Краснодарском крае

Авария произошла 21 января в 22:00 на автодороге «Новороссийск — Керчь».

По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Accord не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Kia Rio, который ехал впереди него. При столкновении обе иномарки опрокинулись.

В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Их госпитализировали в горбольницу Анапы. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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