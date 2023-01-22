Шесть человек пострадали в жестком ДТП в Краснодарском крае
Происшествия
22.01.2023 13:48
Авария произошла 21 января в 22:00 на автодороге «Новороссийск — Керчь».
По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Accord не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Kia Rio, который ехал впереди него. При столкновении обе иномарки опрокинулись.
В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Их госпитализировали в горбольницу Анапы. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Читайте также: три человека пострадали в жестком ДТП с КамАЗом в Кавказском районе. Авария произошла 21 января в 20:50 в станице Казанской на пересечении улицы Красной и переулка Бирючий.
Популярные новости
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
- Кладбище домашних животных в Новороссийске: не повлияют ли захоронения на качество воды?
- Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
- Неизвестные отравили собак на территории дач на Ростовском шоссе в Краснодаре
- Памятник врачам установят в Новороссийске
- Самый дорогой гараж в Сочи оценили в 15 млн рублей