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Шесть человек пострадали в жестком ДТП в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/shest-chelovek-postradali-v-zhestkom-dtp-v-krasnodarskom-krae
Шесть человек пострадали в жестком ДТП в Краснодарском крае
Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

Авария произошла 21 января в 22:00 на автодороге «Новороссийск — Керчь».

По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Accord не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Kia Rio, который ехал впереди него. При столкновении обе иномарки опрокинулись.

В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Их госпитализировали в горбольницу Анапы. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: три человека пострадали в жестком ДТП с КамАЗом в Кавказском районе. Авария произошла 21 января в 20:50 в станице Казанской на пересечении улицы Красной и переулка Бирючий.

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