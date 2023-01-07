Шесть человек пострадали в массовом ДТП под Анапой

ДТП с участием четырех автомобилей произошло 7 января около 14:00 районе хутора Тарусина под Анапой.

Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах видны поврежденные автомобили и карета скорой помощи. Автор видео сообщил, что одна из машин с разорванной задней частью оказалась в кювете.

По предварительным данным, водитель Mercedes превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с автомобилями Hyundai, Toyota , и еще одним Hyundai.

«Участников происшествия осматривают медики, обстоятельства ДТП выясняются», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

По сообщению ГУ МВД России по Краснодарскому краю в результате ДТП пострадали шесть человек.

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