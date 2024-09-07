Шесть человек пострадали в массовом ДТП на Ростовском шоссе в Краснодаре

Авария с участием трех легковушек произошла на Ростовском шоссе неподалеку от улицы Солнечной 7 сентября около 2:10 минут.

По сообщениям очевидцев, пострадавшие оказались зажаты в машинах. Также, по словам очевидцев, в этой аварии погибла собака.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Веста» двигался по Ростовскому шоссе со стороны Автомобильной в сторону Солнечной. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями Kia, которые двигались во встречном направлении. От удара одна из иномарок врезалась в препятствие.

«В результате аварии пострадали шесть человек: водитель «Лады», мужчина 50 лет и водители обеих иномарок — мужчина 32 лет и мужчина 30 лет. Также травмы получили трое пассажиров —две женщины и один мужчина. По факту ДТП проводится проверка», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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