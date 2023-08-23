Шесть человек пострадали в лобовом ДТП в Павловском районе

Авария с участием двух автомобилей произошла вечером 22 августа на автодороге «Кавказ».

По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota.

В результате ДТП пострадали 6 человек, среди них 17-летний пассажир.

По факту аварии проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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