Шесть человек пострадали в лобовом ДТП в Павловском районе
Происшествия
23.08.2023 11:43
Авария с участием двух автомобилей произошла вечером 22 августа на автодороге «Кавказ».
По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota.
В результате ДТП пострадали 6 человек, среди них 17-летний пассажир.
По факту аварии проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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