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После ДТП на Кубани, в котором погибли два подростка, в СК возбудили уголовное дело

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/posle-dtp-na-kubani-v-kotorom-pogibli-dva-podrostka-v-sk-vozbudili-ugolovnoe-delo
После ДТП на Кубани, в котором погибли два подростка, в СК возбудили уголовное дело
Фото t.me/kubansledcom

Авария с тремя автомобилями произошла утром 22 августа на 52-м километре дороги Стародеревянковская — Ленинградская — Кисляковская в ленинградском районе.

По предварительным данным, 13-летний подросток взял машину отца, сел за руль и врезался в две встречные машины. В результате ДТП несовершеннолетний водитель, а также его 17-летинй пассажир погибли. Еще один водитель в больнице.

По факту ДТП Ленинградский межрайонный СО СКР по краю возбудил уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух человек. Следователи установят причины произошедшему. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 13-летний мальчик ехал за рулем Lada Granta, выехал на встречную полосу, не справился с управлением и врезался в ВАЗ-2115. После столкновения Granta врезалась во встречную «Ниву». В результате ДТП водитель Granta и его несовершеннолетний пассажир погибли на месте. Водителя «Нивы» госпитализировали в Павловскую ЦРБ.

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