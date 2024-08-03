Шесть человек пострадали в ДТП на трассе под Новороссийском

Авария произошла 3 августа около 11:45 на трассе в районе хутора Победа.

По данным службы спасения Новороссийска, пострадали шесть человек.

«К счастью использовать гидравлический инструмент не пришлось. Спасатели отключили АКБ и оказали доврачебную помощь пострадавшим, а по прибытию СМП оказали помощь медикам в транспортировке шестерых человек в автомобили СМП», — написал глава службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

По предварительным данным, водитель Nissan двигался по трассе Юровка — Раевка. При совершении обгона выехал на встречную полосу и столкнулся Toyota. На месте работают полицейские, информация по пострадавшим уточняется, сообщает Госавтоинспекция Новороссийская в Telegram.

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