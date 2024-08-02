«Газель» насмерть сбила велосипедиста на трассе в Калининском районе

Авария со смертельным исходом произошла 2 августа в 16:30 на трассе Тимашевск — Полтавская на территории Калининского района.

По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля «Газель» двигался со стороны станицы Полтавской в сторону Тимашевска. Он сбил велосипедиста, который двигался в попутном направлении и выполнял поворот налево с правой обочины.

В результате 50-летний велосипедист скончался в больнице. По факту ДТП проводится проверка, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: суд арестовал водителя фуры, раздавившего легковушку с семьей на Кубани.