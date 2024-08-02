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«Газель» насмерть сбила велосипедиста на трассе в Калининском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gazel-nasmert-sbila-velosipedista-na-trasse-v-kalininskom-rajone
«Газель» насмерть сбила велосипедиста на трассе в Калининском районе
Фото t.me/gibdd123region

Авария со смертельным исходом произошла 2 августа в 16:30 на трассе Тимашевск — Полтавская на территории Калининского района.

По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля «Газель» двигался со стороны станицы Полтавской в сторону Тимашевска. Он сбил велосипедиста, который двигался в попутном направлении и выполнял поворот налево с правой обочины.

В результате 50-летний велосипедист скончался в больнице. По факту ДТП проводится проверка, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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