Шесть человек погибли в минувшие выходные в ДТП в Краснодарском крае

Всего в период с 31 мая по 2 июня на Кубани полицейские зафиксировали 42 дорожно-транспортных происшествия.

В результате аварий в прошедшие выходные 6 человек погибли и еще 49 получили травмы.

Из-за выезда на встречную полосу произошло пять ДТП, в которых погибли два человека. По причине нарушения скоростного режима случилось семь аварий, в которых скончался один человек и еще семь пострадали.

Водители допустили пять наездов пешеходов. В результате ДТП один человек погиб и еще четверо травмировались, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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