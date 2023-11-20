Шесть человек погибли в ДТП в Краснодарском крае за прошедшие выходные

Всего с 17 по 19 ноября на Кубани зафиксировали 34 дорожно-транспортных происшествий.

В авариях за выходные погибли шесть человек и еще 38 пострадали. Из-за выезда на полосу встречного движения произошло три ДТП, в которых один человек погиб и трое травмировались. По причине нарушения скоростного режима случилось шесть аварий, в них погибли три человека и еще трое пострадали.

Водители за выходные семь раз наехали на пешеходов, в результате пострадали семь человек, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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