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Шесть человек погибли в ДТП в Краснодарском крае за прошедшие выходные

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/shest-chelovek-pogibli-v-dtp-v-krasnodarskom-krae-za-proshedshie-vyhodnye?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Шесть человек погибли в ДТП в Краснодарском крае за прошедшие выходные
Фото Госавтоинспекции Кубани

Всего с 17 по 19 ноября на Кубани зафиксировали 34 дорожно-транспортных происшествий.

В авариях за выходные погибли шесть человек и еще 38 пострадали. Из-за выезда на полосу встречного движения произошло три ДТП, в которых один человек погиб и трое травмировались. По причине нарушения скоростного режима случилось шесть аварий, в них погибли три человека и еще трое пострадали.

Водители за выходные семь раз наехали на пешеходов, в результате пострадали семь человек, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: житель Карачаево-Черкесии погиб в ДТП на трассе под Новороссийском. Смертельная авария произошла 18 ноября в 5:15 на дороге Краснодар —Верхнебаканский.

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