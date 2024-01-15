Шесть человек погибли в ДТП на Кубани за прошедшие выходные

Всего с 12 по 14 января в Краснодарском крае зафиксировали 22 дорожно-транспортных происшествия.

В результате ДТП в минувшие выходные шесть человек погибли и еще 22 получили травмы разной степени тяжести.

Из-за выезда на встречную полосу случилось 5 аварий. В них погиб человек и еще шесть травмировались. По причине превышения скорости произошло четыре ДТП, в них двое погибли и четверо пострадали.

В прошедшие выходные водители шесть раз наехали на пешеходов. В результате один человек погиб и пятеро получили травмы.

Кроме того, с 12 по 14 января в регионе задержали 52 водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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