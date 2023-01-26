Шесть аграриев в 2022 году по нацпроекту получили гранты «Агростартап» на Кубани

Гранты начинающим аграриям предоставляют с 2019 года в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

О реализации нацпроекта в прошлом году рассказал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани Федор Дерека. Он подчеркнул, что в регионе создаются все условия для ведения бизнеса в сельхозотрасли.

«Средства на развитие своего дела могут получить не только уже действующие предприятия, но и те, кто только начинает. В частности, им доступны федеральные гранты «Агростартап». В прошлом году грантополучателями стали шесть начинающих фермеров. Общее финансирование составило 22,4 млн рублей», — сказал Дерека.

Кроме того, по нацпроекту субсидии на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы предоставляют сельскохозяйственным потребительским кооперативам. За прошлый год на эти цели направили 13 млн рублей. Их распределили между семью сельхозкооперативами Кубани.

В прошлом году число работников, принятых крестьянско-фермерскими хозяйствами, составило восемь человек. Количество членов сельхозкооперативов — 164 человека, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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