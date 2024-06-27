Схему движения изменят в нацпарке Сочи из-за съемок фильма

В исторической части Дендрария 27, 28, 29 июня и 7 июля будут снимать полнометражный художественный фильм.

В эти дни в верхней части Дендрария ограничат проход у виллы «Надежда», фонтана «Амуры» и Японского садика. Парк будет работать в обычном режиме.

Посетителей парка просят планировать прогулки с учетом действующих ограничений, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.

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