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Схему движения изменят в нацпарке Сочи из-за съемок фильма

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/shemu-dvizheniya-izmenyat-v-natsparke-sochi-iz-za-semok-filma
Схему движения изменят в нацпарке Сочи из-за съемок фильма
Фото t.me/npsochi_official

В исторической части Дендрария 27, 28, 29 июня и 7 июля будут снимать полнометражный художественный фильм.

В эти дни в верхней части Дендрария ограничат проход у виллы «Надежда», фонтана «Амуры» и Японского садика. Парк будет работать в обычном режиме.

Посетителей парка просят планировать прогулки с учетом действующих ограничений, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.

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