В Краснодарском крае начались съемки фильма «Фарфоровый солдатик»

Кинокартина — проект «Черноморской киностудии» из Геленджика. Он получил господдержку Министерства культуры РФ. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Кубань все больше становится популярной площадкой для съемок. У нас неповторимый ландшафт территорий, уникальная архитектура, атмосфера курортного Причерноморья, а в хуторах и станицах — самобытный дух российской глубинки», — написал глава Кубани.

Он напомнил, что в последние годы в крае сняли такие известные фильмы, как «Чебурашка», «Мажор в Сочи», «Семейный бюджет», а также сериалы «Отпуск», «Ищейка», «Море. Солнце. Склифосовский».

«Есть в регионе и поддержка киноотрасли. Мы субсидируем до 30% затрат кинокомпаниям. Ввели льготное кредитование — до 5 млн рублей под 3% годовых. Ждем всех, кто хочет снимать хорошее кино!», — добавил Кондратьев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в парке «Краснодар» стартовали съемки фильма по мультфильму «Смешарики». Сценарий к фильму «Космическая экскурсия» написал Сергей Лукьяненко — автор книг «Ночной дозор» и «Дневной дозор». В касте создатели видят Сергея Бурунова, Марию Аронову, Александра Лыкова и певца Ваню Дмитриенко. На кадрах из парка можно увидеть актера Николая Добрынина.