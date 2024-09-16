Схема движения трамваев изменится в центре Краснодара вечером 16 сентября

Временно изменится схема движения маршрутов № 2 и № 4. Это связано с ремонтом трамвайных путей на улице Коммунаров.

Время отправления маршрута № 2 от улицы Индустриальной в 22:20, от улицы Декабристов — в 21:36. Рейс в 22:00 от конечной остановки «Ул. Декабристов» будет направляться по улице Коммунаров и Гоголя до ж/д вокзала Краснодар-I.

Время отправления маршрута № 4 от улицы Индустриальной в 22:19, из Комсомольского микрорайона в 21:19. После 21:45 трамваи будут следовать обычным маршрутом из Комсомольского микрорайона до Кооперативного рынка, затем по улице Коммунаров и Колхозной до остановки «40-летия Победы».

Подробнее о движении трамваев можно узнать по телефону 8 (861) 262-51-15, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

Читайте также: в МУП «КТТУ» рассказали, на чем чаще ездят краснодарцы.