Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Схема движения семи трамваев изменится с 15 по 23 июля в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/shema-dvizheniya-semi-tramvaev-izmenitsya-s-15-po-23-iyulya-v-krasnodare
Схема движения семи трамваев изменится с 15 по 23 июля в Краснодаре
Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

Временные изменения связаны с реконструкцией трамвайного узла на улице Московской. Ограничения  движения  трамваев  будут вводить в два  этапа.

Первый этап. С 15 по 16 июля полностью закроют движение трамваев по улице Островского, а также в сторону конечной остановки на улице Петра Метальникова.

Маршрут № 15 в эти дни работать не будет. Маршрут № 1 будет ехать от улицы Декабристов до Индустриальной через Красных Зорь, Садовую, Дмитриевскую Дамбу, Железнодорожную, Гоголя, Коммунаров и Захарова.

Маршруты № 2 от Индустриальной, № 5 от Бершанской и № 8 от Хладокомбината будут доезжать только до остановки «40-летия Победы». Маршруты № 21 из Юбилейного микрорайона и № 22 от улицы Димитрова через Садовую будут перенаправлены на Декабристов.

Для подвоза пассажиров в этот период организуют специальный автобус по улице Московской от Петра Метальникова до Островского. Кроме того, будет усилена работа автобуса № 52.

Второй этап. С 17 по 23 июля движение закроют только на улице Островского.

Маршрут № 1 будет продолжать движение по Садовой от Декабристов до Индустриальной. Маршруты № 2 и № 8 будут ехать от конечных остановок только до «40-летия Победы», к ним присоединится маршрут № 15 от ж/д вокзала «Краснодар-1».

Маршрут № 5 будет ехать из Пашковского жилого массива до остановки на улице Петра Метальникова по улице Садовой в обоих направлениях, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре вновь заработает трамвайная остановка с кондиционером на Петра Метальникова.

Статьи
7 лайфхаков для уборки дома
7 лайфхаков для уборки дома
Кардиолог посоветовала, как убрать наслоения на стенках сосудов и предотвратить инфаркт
Кардиолог посоветовала, как убрать наслоения на стенках сосудов и предотвратить инфаркт
Топ-5 мест, куда стоит съездить в Геленджике
Топ-5 мест, куда стоит съездить в Геленджике
Правила безопасной езды на электросамокате
Правила безопасной езды на электросамокате
Диетолог рассказал, сколько мяса нужно есть пенсионерам
Диетолог рассказал, сколько мяса нужно есть пенсионерам
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях