Схема движения семи трамваев изменится с 15 по 23 июля в Краснодаре

Временные изменения связаны с реконструкцией трамвайного узла на улице Московской. Ограничения движения трамваев будут вводить в два этапа.

Первый этап. С 15 по 16 июля полностью закроют движение трамваев по улице Островского, а также в сторону конечной остановки на улице Петра Метальникова.

Маршрут № 15 в эти дни работать не будет. Маршрут № 1 будет ехать от улицы Декабристов до Индустриальной через Красных Зорь, Садовую, Дмитриевскую Дамбу, Железнодорожную, Гоголя, Коммунаров и Захарова.

Маршруты № 2 от Индустриальной, № 5 от Бершанской и № 8 от Хладокомбината будут доезжать только до остановки «40-летия Победы». Маршруты № 21 из Юбилейного микрорайона и № 22 от улицы Димитрова через Садовую будут перенаправлены на Декабристов.

Для подвоза пассажиров в этот период организуют специальный автобус по улице Московской от Петра Метальникова до Островского. Кроме того, будет усилена работа автобуса № 52.

Второй этап. С 17 по 23 июля движение закроют только на улице Островского.

Маршрут № 1 будет продолжать движение по Садовой от Декабристов до Индустриальной. Маршруты № 2 и № 8 будут ехать от конечных остановок только до «40-летия Победы», к ним присоединится маршрут № 15 от ж/д вокзала «Краснодар-1».

Маршрут № 5 будет ехать из Пашковского жилого массива до остановки на улице Петра Метальникова по улице Садовой в обоих направлениях, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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