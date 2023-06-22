В Краснодаре вновь заработает трамвайная остановка с кондиционером на Петра Метальникова

Необычность этой остановки в том, что она закрытого типа и оборудована внутри кондиционером, чтобы ожидание трамвая было комфортным в летнюю жару.

Павильон на улице Петра Метальникова в Музыкальном микрорайоне не функционировал с начала лета, а с 22 июня его запустят в работу.

Также появилась информация насчет неработающих лифтов в подземном переходе на улице Петра Метальникова. Сейчас подрядчик выполняет гидроизоляцию шахты лифтов, что позволит уменьшить вероятность поломок в дальнейшем, сообщает МЦУ Краснодар.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре установили первую трамвайную остановку с кондиционером.