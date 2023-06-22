Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Краснодаре вновь заработает трамвайная остановка с кондиционером на Петра Метальникова

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-vnov-zarabotaet-tramvajnaya-ostanovka-s-konditsionerom-na-petra-metalnikova
В Краснодаре вновь заработает трамвайная остановка с кондиционером на Петра Метальникова
Фото канала «Кубань 24»

Необычность этой остановки в том, что она закрытого типа и оборудована внутри кондиционером, чтобы ожидание трамвая было комфортным в летнюю жару.

Павильон на улице Петра Метальникова в Музыкальном микрорайоне не функционировал с начала лета, а с 22 июня его запустят в работу.

Также появилась информация насчет неработающих лифтов в подземном переходе на улице Петра Метальникова. Сейчас подрядчик выполняет гидроизоляцию шахты лифтов, что позволит уменьшить вероятность поломок в дальнейшем, сообщает МЦУ Краснодар.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре установили первую трамвайную остановку с кондиционером.

Статьи
10 основных команд, которым надо обучить собаку
10 основных команд, которым надо обучить собаку
Кокос: польза и вред для организма
Кокос: польза и вред для организма
Гипотония: симптомы и лечение
Гипотония: симптомы и лечение
Семь продуктов, которые помогут разогнать метаболизм
Семь продуктов, которые помогут разогнать метаболизм
10 вещей, которые нужно знать, чтобы спланировать беременность
10 вещей, которые нужно знать, чтобы спланировать беременность
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях