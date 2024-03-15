Схема движения двух автобусов изменится в Краснодаре

В краевой столице продолжают увеличивать число маршрутов общественного, работающего по брутто-контрактам. С мая к шести действующим маршрутам добавится автобус № 101А, отправляющийся из хутора Октябрьского.

В связи с этим весной изменят схему движения автобусов № 101А и № 20. Так, с 16 марта автобусы № 20 начнут доезжать до КП «Вишневый сад» в поселке Плодородном. При этом они перестанут заезжать на пересечение улиц Красной и Северной. С Красных Партизан на Красную «двацатки» будет выезжать по Гаврилова, а в обратном направлении — через Бабушкина.

Маршрут автобуса № 101А с 26 мая заметно сократиться. Теперь он будет доезжать только до улицы им. Петра Метальникова.

Пассажиров просят быть внимательней, учитывая изменения в схеме движения автобусов при планировании поездок на общественном транспорте, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре 18 марта не будет ходить автобус № 19. Сообщается, что 17 марта автобус будет курсировать по расписанию для обеспечения транспортной доступности избирательных участков. При этом 18 марта автобус № 19 на маршрут не выйдет, так как в этот день в учебных заведениях будет выходной.