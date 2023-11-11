Шеф-повар сочинской школы завоевал серебро Всероссийских соревнований

Шеф-повар сочинской школы №65 Георгий Ковылов получил серебряную медаль конкурса «Лучшая школьная столовая».

Всероссийский конкурс проводится с 10 по 12 ноября во Владикавказе.

В «Кулинарном поединке» участвовали 400 представителей из 68 регионов РФ. Им было необходимо приготовить из куриного филе, сыра и овощей по два блюда для школьного питания: холодную закуску и горячее блюдо. Также было нужно составить к ним технико-технологические карты. На все это отводилось 1 час 20 минут.

Ковылов приготовил рататуй на шпажке и трубочку из куриного филе с начинкой из сыра и овощей.

В этом году региональные этапы конкурса прошли в 77 регионах, в них приняли участие более 25 тыс. школ. Церемония награждения пройдет 14 ноября на международной выставке-форуме «Россия» в Москве, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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