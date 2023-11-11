Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Шеф-повар сочинской школы завоевал серебро Всероссийских соревнований

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/shef-povar-sochinskoj-shkoly-zavoeval-serebro-vserossijskih-sorevnovanij
Шеф-повар сочинской школы завоевал серебро Всероссийских соревнований
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Шеф-повар сочинской школы №65 Георгий Ковылов получил серебряную медаль конкурса «Лучшая школьная столовая».

Всероссийский конкурс проводится с 10 по 12 ноября во Владикавказе.

В «Кулинарном поединке» участвовали 400 представителей из 68 регионов РФ. Им было необходимо приготовить из куриного филе, сыра и овощей по два блюда для школьного питания: холодную закуску и горячее блюдо. Также было нужно составить к ним технико-технологические карты. На все это отводилось 1 час 20 минут.

Ковылов приготовил рататуй на шпажке и трубочку из куриного филе с начинкой из сыра и овощей.

В этом году региональные этапы конкурса прошли в 77 регионах, в них приняли участие более 25 тыс. школ. Церемония награждения пройдет 14 ноября на международной выставке-форуме «Россия» в Москве, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: знаком качества «Сделано на Кубани» отметили более 1,1 тыс. товаров.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях