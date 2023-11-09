Знаком качества «Сделано на Кубани» отметили более 1,1 тыс. товаров

Итоги краевого конкурса подвели 9 ноября — во Всемирный день качества. Знак «Сделано на Кубани» получат 1 111 товаров.

По словам главы регионального департамента потребсферы и регулирования рынка алкоголя Романа Куринного, знак качества «Сделано на Кубани» присваивают товарам, прошедшим всестороннюю оценку экспертов и дополнительные исследования в аккредитованных лабораториях.

«За 3 года проверили более 600 товаров. Результат — 100 % соответствие по основным показателям», — подчеркнул Роман Куринный.

Краевой конкурс «Сделано на Кубани» проводится уже шесть лет. За это время фонды региона предоставили 300 предприятиям-победителям свыше 1,3 тыс. мер поддержки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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