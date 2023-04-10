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Шеф-повар ресторанов Краснодара и Сочи отправился в зону СВО готовить еду для бойцов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/shef-povar-restoranov-krasnodara-i-sochi-otpravilsya-v-zonu-svo-gotovit-edu-dlya-bojtsov
Шеф-повар ресторанов Краснодара и Сочи отправился в зону СВО готовить еду для бойцов
Кадр из видео телеканала «Звезда»

Повар мишленовского ресторана стал бойцом спецоперации на Украине с позывным «Шеф». В Херсонской области он готовит для военнослужащих ВС РФ.

«Я шеф-повар, мой профиль — морепродукты, занимаюсь этим уже много лет. Начинал в Москве у Кости Ивлева, потом уехал в Данию, в Копенгаген, там работал в ресторане «Гераниум». Работал в Красной Поляне, работал в Краснодаре, сейчас вот работаю здесь», — рассказал кулинар.

Он добавил, что в условиях спецоперации ему пришлось заново учиться готовить, сообщает «Звезда».

Непосредственно поддержать свою страну в зоне СВО вы можете, записавшись на службу по контракту. Солидный заработок, оплата жилья, отсрочки по выплате банковских кредитов — какие еще льготы предполагает служба в Вооруженных силах РФ и как стать военнослужащим, коротко и понятно читайте здесь.

Читайте также: посвященный героям СВО урок мужества прошел в краснодарской школе № 60.

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