Шеф, как в кино: жители Краснодара выбрали идеальных руководителей из киногероев

Согласно опросу, проведенному с 28 апреля по 4 мая, большинство жителей краевой столицы хотели бы работать под руководством Глеба Жеглова и Макса Отто фон Штирлица.

Герои фильмов «Место встречи изменить нельзя» и «Семнадцать мгновений весны» набрали по 6% голосов и возглавили рейтинг идеальных начальников. Второе место разделили Железный человек Тони Старк и Доктор Хаус — у них по 5% голосов. На третьей строчке (4% голосов) оказались «мымра» Людмила Прокофьевна Калугина из «Служебного романа», Бэтмен, Шерлок Холмс и герой сериала «Ментовские войны» Роман Шилов.

В числе прочих идеальных руководителей жители Краснодара упоминали капитана Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря», Джеймса Бонда, Миранду Пристли из фильма «Дьявол носит «Прада», доктора Быкова из «Интернов», Катерину из «Москва слезам не верит», Терминатора, Капитана Америку, Джордана Белфорта («Волк с Уолл-стрит»). А также Остапа Бендера, Марию Швецову (сериал «Тайны следствия»), директора «Хогвардса» Альбуса Дамблдора, Товарища Сухова («Белое солнце пустыни»), Олега Фомина (сериал «Физрук»), Рогозину из сериала «След», Измайлова из сериала «Полицейский с Рублевки», Мухомора из «Улиц разбитых фонарей», Афоню из одноименного фильма, подружку Джокера Харли Квин, Тони Сопрано («Клан Сопрано») и Дэдпула. У всех этих киногероев по 2% голосов.

Отмечается, что мужчины чаще оказывались готовы работать под руководством Жеглова и Шилова. Женщинам оказывались ближе Людмила Прокофьевна и Шерлок Холмс, сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

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