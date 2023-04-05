Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Лишь 12% кубанцев предпочитают руководителей-женщин

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/lish-12-kubantsev-predpochitayut-rukovoditelej-zhenshhin
Лишь 12% кубанцев предпочитают руководителей-женщин
Фото pxhere.com

Соответствующее исследование провел крупный портал по поиску работы. В рамках опроса аналитики узнали, имеет ли для сотрудников кубанских компаний значение пол руководителя.

Так, в этом году в крае среди тех, кто искал работу в качестве руководителя или управленца, лишь 37% резюме пришлось на кандидатов-женщин. Их чаще всего интересовали должности директора юридического департамента, директора по маркетингу и PR, директора по персоналу, коммерческого директора и руководителя филиала.

В качестве своих сильных сторон женщины-руководители обычно указывают организаторские способности, умение вести переговоры и работать в команде, управление персоналом и подбор сотрудников, а также управление проектами.

Согласно опросу, в крае 60% соискателей не важно, какого пола их руководитель. При этом четверть респондентов сделали бы выбор в пользу начальника-мужчины. Чаще такой ответ давали юристы, госслужащие и производственники.

Другие 12% предпочли бы женщину на посту руководителя. Так в основном отвечали специалисты из ресторанно-гостиничного направления и туристического бизнеса, сотрудники транспортно-логистической сферы, а также начинающие специалисты и студенты.

Кроме того, треть жителей Кубани уверены, что женщины-начальницы склонны при выборе кандидатов отдавать предпочтение также женщинам. Обратное мнение выразили 53% опрошенных.

Еще 35% жителей региона думают, что существует особый стиль женского управления, но другие 60% с этим не согласны и убеждены, что все зависит от компетенций руководителя, а не от его пола, сообщает пресс-служба сервиса hh.ru.

Читайте также: в Краснодаре 23% работодателей отказывают в трудоустройстве из-за постов в соцсетях.

Статьи
Растяжение или разрыв связок: как понять?
Растяжение или разрыв связок: как понять?
Вы простудились: первые шаги при ОРВИ
Вы простудились: первые шаги при ОРВИ
Песах 2023: история и традиции еврейской Пасхи
Песах 2023: история и традиции еврейской Пасхи
Полезные свойства сала для организма
Полезные свойства сала для организма
Зачем мять пса? Нужен ли собакам массаж
Зачем мять пса? Нужен ли собакам массаж
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Пропавший в Сочи отец хоккеиста Матвея Мичкова найден погибшим
  2. В суд ушло дело пластического хирурга, который изуродовал модель из Сочи и лишил ее возможности моргать
  3. ЧП на шлюзе Краснодарского водохранилища: в Адыгее с подтопленных дачных участков эвакуировали 65 человек
  4. Краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий опустился на 33 строчку в рейтинге самых богатых россиян
  5. В РЖД заявили, что в 2023 году реконструировать вокзал Краснодар-1 не будут
  6. На сухогрузе «Краснодар» торжественно подняли флаг кубанской столицы
Прямой эфир
Мы в соцсетях