Лишь 12% кубанцев предпочитают руководителей-женщин

Соответствующее исследование провел крупный портал по поиску работы. В рамках опроса аналитики узнали, имеет ли для сотрудников кубанских компаний значение пол руководителя.

Так, в этом году в крае среди тех, кто искал работу в качестве руководителя или управленца, лишь 37% резюме пришлось на кандидатов-женщин. Их чаще всего интересовали должности директора юридического департамента, директора по маркетингу и PR, директора по персоналу, коммерческого директора и руководителя филиала.

В качестве своих сильных сторон женщины-руководители обычно указывают организаторские способности, умение вести переговоры и работать в команде, управление персоналом и подбор сотрудников, а также управление проектами.

Согласно опросу, в крае 60% соискателей не важно, какого пола их руководитель. При этом четверть респондентов сделали бы выбор в пользу начальника-мужчины. Чаще такой ответ давали юристы, госслужащие и производственники.

Другие 12% предпочли бы женщину на посту руководителя. Так в основном отвечали специалисты из ресторанно-гостиничного направления и туристического бизнеса, сотрудники транспортно-логистической сферы, а также начинающие специалисты и студенты.

Кроме того, треть жителей Кубани уверены, что женщины-начальницы склонны при выборе кандидатов отдавать предпочтение также женщинам. Обратное мнение выразили 53% опрошенных.

Еще 35% жителей региона думают, что существует особый стиль женского управления, но другие 60% с этим не согласны и убеждены, что все зависит от компетенций руководителя, а не от его пола, сообщает пресс-служба сервиса hh.ru.

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