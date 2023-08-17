Шаурма подорожала на 3%, а бургеры — на 6%: стоимость фастфуда выросла в России

За июль и с начала августа популярность шаурмы выросла на 8%, а востребованность бургеров упала на 6%.

По сравнению с аналогичным период прошлого года средняя цена шаурмы увеличилась до 254 рублей, бургеры в среднем обойдутся в 200 рублей.

Также практически на все виды пиццы выросли цены. Самый большой рост у «Карбонары» — до 9%, сильнее всего подешевела «Гавайская» — на 6%. Помимо этого, на 7% выросла стоимость пиццы «Четыре сыра», а цены на «Маргариту» и «Пеперони» выросли на один и два рубля. В целом продажи пиццы не изменились.

Кроме того, в заведениях общепита стали дороже напитки, например, газировка выросла в цене на 13% — до 155 рублей, а кофе подорожал на 5% — до 181 рубля.

Как объяснили эксперты, цены на фастфуд и напитки повысились из-за подорожания продуктов.

«В 2023 году куриное мясо подорожало на 10% по отношению к 2022 году. Цена выросла и на некоторые овощи — например, стоимость помидоров увеличилась на 14%. Все эти и другие ингредиенты используются в приготовлении блюд — соответственно, и цены на них повышаются», — цитирует аналитика системы сервисов для автоматизации бизнеса Дарью Жигалину RT.

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