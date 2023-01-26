Шапка и сапоги в полынье: 81-летний рыбак утонул в озере в Адыгее

Тело 81-летнего жителя станицы Безводной Майкопского района обнаружили подо льдом в озере 24 января. Следователи проводят проверку.

По данным следствия, 24 января днем мужчина на своем мотороллере отправился на подледную рыбалку на ближайшее озеро. Вечером того же дня его знакомый, проезжавший мимо озера, заметил мотороллер. Он подошел ближе к воде и обнаружил во льду полынью. На поверхности воды плавали шапка и сапоги его друга.

Мужчина обратился в экстренные службы. В результате поисковых работ спасатели Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС в озере подо льдом обнаружили труп мужчины.

По факту гибели пенсионера проводится доследственная проверка. По результатам будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СК РФ по Республике Адыгея.

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