Велосипедист провалился под лед и утонул в Тихорецком районе
Инцидент произошел в одном из водоемов в окрестностях поселка Каменного. Мужчина ехал по льду озера и провалился в воду.
Спасатели искали утонувшего мужчину 23 и 24 января. В первый день поиски не принесли результатов. На второй день спасатели использовали лодку «Фортуна-С» и водолазное снаряжение. При отсутствии видимости им удалось найти тело мужчины и его велосипед на глубине 2,9 метров.
Спасатели подняли тело утонувшего велосипедиста и передали его правоохранителям.
«Несмотря на оттепель, лед на многих водоемах Краснодарского края растаял не полностью, и выходы людей на опасные участки водных объектов не прекращаются», — говорится в сообщении «Кубань-СПАС».
Спасатели напомнили жителям и гостям Кубани, что выходить на тонкий лед смертельно опасно и призвали соблюдать правила безопасности.
Читайте также: двое мужчин провалились под лед в Гулькевичском районе, они погибли. ЧП случилось в станице Скобелевской на реке Зеленчук. Мужчины хотели сократить путь к магазину и провалились под лед.
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
- Умерла самка лебедя с перебитым крылом, которую спасли жители Краснодара
- Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
- В 100 млрд рублей обойдется строительство яхтенной марины в Геленджике
- Пациентку с гигантскими коралловидными камнями в почках спасли хирурги в Новороссийске
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.