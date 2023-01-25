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Велосипедист провалился под лед и утонул в Тихорецком районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/velosipedist-provalilsya-pod-led-i-utonul-v-tihoretskom-rajone
Велосипедист провалился под лед и утонул в Тихорецком районе
Фото "Кубань-СПАС"

Инцидент произошел в одном из водоемов в окрестностях поселка Каменного. Мужчина ехал по льду озера и провалился в воду.

Спасатели искали утонувшего мужчину 23 и 24 января. В первый день поиски не принесли результатов. На второй день спасатели использовали лодку «Фортуна-С» и водолазное снаряжение. При отсутствии видимости им удалось найти тело мужчины и его велосипед на глубине 2,9 метров.

Спасатели подняли тело утонувшего велосипедиста и передали его правоохранителям.

«Несмотря на оттепель, лед на многих водоемах Краснодарского края растаял не полностью, и выходы людей на опасные участки водных объектов не прекращаются», — говорится в сообщении «Кубань-СПАС».

Спасатели напомнили жителям и гостям Кубани, что выходить на тонкий лед смертельно опасно и призвали соблюдать правила безопасности.

Читайте также: двое мужчин провалились под лед в Гулькевичском районе, они погибли. ЧП случилось в станице Скобелевской на реке Зеленчук. Мужчины хотели сократить путь к магазину и провалились под лед.

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