Shaman и Екатерина Мизулина поженились в Донецке

О том, что заслуженный артист РФ Ярослав Дронов , более известный как Shaman , и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина официально закрепили свои отношения , стало известно 5 ноября.

О событии новоиспеченные супруги сообщили в своих соцсетях. Публикации с видеозаписью из дворца бракосочетаний в Донецке молодожены выложили почти одновременно.

«В Донецке мы с Екатериной посетили ЗАГС и расписались», — написал 33-летний певец в своем Telegram-канале.

Мизулина сопроводила публикацию точно такой же подписью.

«В Донецке мы с Ярославом посетили ЗАГС и расписались», — сообщила в Telegram 41-летняя общественный деятель.

На торжественную церемонию будущие супруги прибыли в одинаковой цветовой гамме — в зеленом цвете военных. В ЗАГСе с событием молодоженов поздравил глава ДНР Денис Пушилин.

Дронов и Мизулина познакомились в 2023 году. Глава Лиги безопасного интернета рассказала, что певец увидел ее стрим с песней «Я русский» ко Дню России и на следующий день после эфира приехал знакомиться. Свои отношения они подтвердили в марте этого года.

