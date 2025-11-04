Более 312 тыс. человек приняли участие в «Ночи искусств» на Кубани

Музеи, театры, библиотеки и концертные площадки организовали более 3,8 тыс. мероприятий. Основной темой «Ночи искусств-2025» стало единство культур народов России.

Исполняющий обязанности министра культуры Краснодарского края Виктория Лапина рассказала, что в этом году в акции приняли участие более 312 тыс. человек.

«Самая масштабная программа традиционно развернулась в Краснодаре. Спасибо всем, кто был с нами этой ночью — кто делился теплом, вдохновением и любовью к искусству. Каждый из вас сделал этот праздник особенным. Пусть эта энергия и радость встречи с культурой останутся с вами надолго», — сказала Лапина.

«Ночь искусств» провели под девизом «В единстве культур — сила народа». В рамкахакции учреждения культуры представили спектакли, концерты, экскурсии и мастер-классы. Посетить их можно было бесплатно.

Самые крупные события прошли в учреждениях культуры Краснодара. Так в музее имени Е.Д. Фелицына провели театрализованную программу, музей имени Ф.А. Коваленко представил экспозицию «Русское искусство XVI — начала XX века». Концертное шоу организовали в Краснодарском академическом театре драмы, литературно-музыкальный вечер — в театре «Премьера», в театре современного искусства — «Мастерскую современного танца» с мастер-классами от артистов.

Мероприятия прошли во всех муниципалитетах региона. Детская школа искусств Белореченска провела выставку «В единстве культур — сила народа». Новокубанский краеведческий музей — инсталляцию «Народные костюмы». В ДК станицы Камышеватской Ейского района работала выставка картин местных художников. В Березанском культурно-досуговом центре Выселковского района прошла выставка «Многонациональная Россия», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

