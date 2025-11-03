Logo
Показ ко Дню народного единства пройдет на неделе моды в Сочи

Культура
Фото пресс-службы администрации Сочи

В этом году Sochi Fashion Week проходит с 1 по 5 ноября.

На неделе моды уже прошел показ коллекции, посвященной курорту. Ее представил бренд из Екатеринбурга. В коллекцию вошла одежда с принтом из узнаваемых достопримечательностей курорта. Среди них Красная Поляна, Олимпийский парк, башня на горе Ахун, морской порт и парк «Ривьера».

Ко Дню народного единства на Sochi Fashion Week пройдет тематический показ, подготовленный совместно с одним из ведущих текстильных предприятий России — «Шуйские ситцы» и Институтом искусств РГУ им. А.Н. Косыгина, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 60 мероприятий подготовили в Сочи ко Дню народного единства. До 4 ноября в разных районах города-курорта проведут выставки, ярмарки-мастеров, фестивали, театральные показы, концерты и акции, приуроченные ко Дню народного единства.

Читайте также: в Краснодаре в День народного единства пройдет патриотический автопробег.

