Шахматные уроки введут во всех школах и учреждениях допобразования Анапы

В Международный день шахмат глава города-курорта Василий Швец встретился с активистами, популяризирующими этот интеллектуальный вид спорта в Анапе.

Швец отметил, что шахматы должны быть представлены во всех направлениях образования детей.

«Главная задача: увеличить массовый охват. Помещения для занятий шахматами надо выделить в каждом учебном заведении в городе и в сельских территориях», — подчеркнул мэр.

С начала года на курорте прошло более 100 турниров и соревнований по шахматам, в которые включились около 2 тыс. участников. На встрече обсудили необходимость формирования календаря мероприятий на 2024 год, а также важность привлечения в город-курорт соревнований уровня региона, ОФО, а затем и России.

Кроме того, на открытом диалоге рассматривались предложения о расширении временных рамок работы клуба «Море шахмат». Обсуждались возможности приглашении в Анапу гроссмейстеров, а также вопросы организации чемпионата в числе сельских округов.

Также в ходе встречи разбирались перспективы формирования в Анапе единой шахматной федерации, курирующей все направления в развитии этого вида спорта, сообщает пресс-служба администрации Анапы в Telegram.

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