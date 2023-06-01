Гроссмейстер Сергей Карякин отказался участвовать в Кубке мира под нейтральным флагом

Об этом заслуженный мастер спорта России сообщил в соцсетях 1 июня.

Сергей Карякин рассказал, что получил предложение от международной шахматной федерации FIDE на участие в Кубке Мира. Гроссмейстер подчеркнул, что это его любимый турнир, проходящий по нокаут-системе. Он не раз очень успешно выступал на нем.

«Конкретно в предстоящем турнире я не смогу представлять свою страну, не смогу играть под своим флагом, и в случае успешного выступления не смогу услышать гимн России. Я категорически против этого, моя позиция не меняется», — сказал Карякин в своем видеообращении в Telegram.

Сергей Карякин — обладатель Кубка мира FIDE 2015 года, чемпион мира по быстрым шахматам 2012 года, чемпион мира по блицу 2016 года, в 2013 и 2019 годах становился победителем командного чемпионата мира в составе сборной России.

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