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Дети из Херсонской области приняли участие в шахматном турнире в Туапсинском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/deti-iz-hersonskoj-oblasti-prinyali-uchastie-v-shahmatnom-turnire-v-tuapsinskom-rajone
Дети из Херсонской области приняли участие в шахматном турнире в Туапсинском районе
Фото пресс-службы Фонда развития КРаснодарского края

Новогодний турнир по русским шахматам с участием детей из семей переселенцев из Херсонской области провели в пансионате «Шепси» в Туапсинском районе.

Организатором выступили Федерация Таврелей России и Фонд развития Краснодарского края. Для участников турнира организовали экскурсию в дом-музей государственного деятеля и ученого царской России Николая Петрова.

«В мероприятии приняли участие дети из Москвы, Перми, Кубани и Херсонской области. Семьям, прибывшим в Пансионат «Шепси» из новых российских территорий, очень нравится на черноморском побережье. Они получают необходимую поддержку и психологическую помощь, а шахматный турнир научил детей усидчивости и основам логического мышления. В завершении победителям были вручены памятные подарки и дипломы. Развитие интеллектуальных видов спорта в Краснодарском крае является одной из приоритетных задач региона при поддержке губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, депутатского корпуса, социально ориентированных некоммерческих организаций и бизнеса», — сказал гендиректор регионального Фонда развития, муниципальный депутат Илья Шакалов.

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