Сговор поставщиков: прокуратура Краснодарского края направила сведения о ценах на рис в ФАС

Факт возможного сговора поставщиков и производителей риса прокуратура Краснодарского края выявила в ходе проверки из-за роста цен на продукцию.

Несколько предприятий сократили объем отпускаемой продукции. Это может привести к повышению цен на рис и перебоям в работе предприятий перерабатывающей промышленности. В связи с этим материалы направили в ФАС для рассмотрения.

«Прокуратурой края проинформированы прокуратуры городов Москва, Санкт-Петербург и Челябинской области о повышении оптовыми поставщиками, расположенными на территориях указанных субъектов Российской Федерации, отпускных цен на рисовую крупу для торговых сетей Краснодарского края», — сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Кроме того, в ходе проверки установили, что с января 2023 года более 50 предприятий отрасли цены на рис значительно не повышали. Однако 25 предприятиям объявили предостережения в связи с ростом цен на переработку риса-сырца.

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