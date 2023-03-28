ФАС заподозрила две топливные компании из Краснодарского края в организации картеля

Федеральная антимонопольная служба России подозревает ООО «Кубаньойл» и ООО «НТК» в сговоре для раздела торгов на поставку бензина и дизеля на общую сумму 950 млн рублей.

По версии ФАС, топливные компании договорились перед проведением закупок для социальных и образовательных учреждений Краснодарского края. В отношении них возбудили дело.

Сотрудники антимонопольного ведомства получили ключевые доказательства по созданию картеля после внеплановые проверок в офисах ООО «Кубаньойл» и ООО «НТК», расположенных в Сочи.

Если вину компаний докажут, им будет грозить крупный административный штраф за нарушение Федерального закона «О защите конкуренции», сообщает пресс-служба ФАС России.

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