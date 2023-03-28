Две компании из Краснодарского края получили крупный штраф за картельное соглашение

Комиссия краевого УФАС признала, что действия ООО «СТМ-Строй» (Анапа), ООО «СК-Качество» (Крымск) и ООО «Гарантстройсервис» (Краснодар) нарушают Федеральный закон «О защите конкуренции».

Специалисты выяснили, что компании, являющиеся конкурентами, заключили между собой картельное соглашение для поддержания нужных цен на торгах по капитальному ремонту в рамках электронных аукционов.

Руководство ООО «СТМ-Строй» первым обратилось в ФАС с заявлением, в котором признало свое участие в антиконкурентном соглашении. В связи с этим предприятие освободили от административной ответственности. Две другие компании не стали признаваться в заключении картельного соглашения.

В связи с этим на «Гарантстройсервис» и «СК-Качество» наложили административный штраф в размере 1,8 млн рублей. Представители «СК-Качество» не согласились с назначенным штрафом в размере 1,7 млн рублей и подали апелляцию в суд.

Арбитражный суд Краснодарского края снизил размер штрафа для компании до 586 тыс. рублей. «СК-Качество» попробовало еще снизить штраф, но их юристам это не удалось. Пятнадцатый Арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил размер назначенного штрафа без изменений, сообщает пресс-служба УФАС России по Краснодарскому краю.

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