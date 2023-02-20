ФАС обязала телеканал «ТНТ» сделать тише рекламные видеоролики
В середине января Федеральная антимонопольная служба завела дело на телеканал «ТНТ» из-за нарушения рекламного законодательства.
Выяснилось, что уровень громкости видеороликов рекламного блока на «ТНТ» превышал средний уровень громкости прерываемых им телевизионных передач. В связи с этим компанию «ТНТ-Телесеть» признали виновной в нарушении закона о рекламе и обязали в течение 30 дней устранить нарушение. В противном случае телеканал оштрафуют.
В антимонопольную службу каждый год поступают многочисленные жалобу на рекламу. Согласно законодательству, на излишнее звуковой воздействие в рекламных роликах установлен запрет. В рекламе на каналах запрещено использовать звук, превышающий средний уровень громкости телепрограмм, сообщает пресс-служба ФАС.
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