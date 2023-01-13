ФАС оштрафовала «Эвалар» за рекламу препарата «Гинкоум»
Специалисты Федеральной антимонопольной службы пришли к выводу, что реклама лекарственного препарата «Гинкоум» от компании «Эвалар» нарушает действующий закон о рекламе.
Это связано с тем, что в рекламном ролике производитель гарантирует положительный эффект от препарата «Гинкоум» и его эффективность при лечении заболеваний крови и вен, что противоречит закону.
В связи с выявленным нарушением ФАС оштрафовала «Эвалар» и выдала компании предписание о прекращении нарушения.
В 2019 году ведомство уже привлекало «Эвалар» к административной ответственности за ненадлежащую рекламу этого же препарата, сообщает пресс-служба ФАС России.
Представители компании «Эвалар» заявили, что не согласны с решением ФАС о наложении штрафа за рекламу «Гинкоума» и будут обжаловать его, сообщает РИА «Новости».
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