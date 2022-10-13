ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении МегаФона
Экономика
13.10.2022 09:39
Дело возбудили из-за того, что компания повысила цены на услуги связи в мае 2022 года — в среднем на 12% для 16,5 млн абонентов.
ФАС установила, что уровень повышения не соответствовал индексу потребительских цен с начала 2022 года. Антимонопольная служба провела анализ обоснованности изменения тарифов.
«Ведомство пришло к выводу, что рост затрат компании не соответствует росту доходов от повышения тарифов на услуги связи. Это может привести к ущемлению интересов потребителей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В результате проверки ФАС России возбудила дело в отношении ПАО «Мегафон» по признакам нарушения статьи об установлении монопольно высокой цены ФЗ «О защите конкуренции».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее ФАС признала МТС виновной в необоснованном повышении цен на тарифы.
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