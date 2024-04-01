Сгоревший под Анапой автобус перевозил более 40 детей из детского лагеря

По данным полиции, автобус загорелся 1 апреля при выезде из села Гай-Кодзор. Он направлялся в сторону села Варваровка.

Задымление моторного отсека заметил водитель. Он остановил автобус, в котором ехали 42 ребенка и 5 взрослых. Водитель и сопровождающие вывели детей из автобуса до того, как моторный отсек вспыхнул. Никто не пострадал.

«Через 30 минут после возгорания дети вернулись в детский лагерь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Автобус был технически исправен, с действующим техническим осмотром, необходимые для эксплуатации документы в порядке», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Причины возгорания устанавливаются. На месте ЧП работают сотрудники отдельной роты ДПС ГИБДД ОМВД России по Анапе и представители экстренных служб.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании пассажирского автобуса в селе Гай-Кодзор поступило в МЧС 1 апреля в 13:56. В 14:20 пожар полностью ликвидировали. Его площадь составила 60 кв. м.