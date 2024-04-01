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Пассажирский автобус загорелся под Анапой, из него эвакуировали 49 человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/passazhirskij-avtobus-zagorelsya-pod-anapoj-iz-nego-evakuirovali-49-chelovek
Пассажирский автобус загорелся под Анапой, из него эвакуировали 49 человек
Фото t.me/anapanovosti

Сообщение о возгорании пассажирского автобуса в селе Гай-Кодзор поступило диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона 1 апреля в 13:56.

Пожарные прибыли на место в 14:02. В 14:15 потушили открытый огонь, в 14:20 пожар полностью ликвидировали. Его площадь составила 60 кв. м.

При пожаре никто не погиб и не пострадал. Из автобуса эвакуировали 49 человек. На месте работали 9 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На видеозаписях с места происшествия видно, что пожар начался с моторного отсека. Автобус выгорел полностью

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