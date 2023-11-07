«Сферум» запустил «Библиотеку практик» с полезными идеями для школьных уроков

Современным детям — современные уроки: в рамках Года педагога и наставника «Сферум» запускает в «VK Мессенджере» бесплатную электронную «Библиотеку практик», которая сделает учебу интереснее.

Авторами «Библиотеки практик» выступили победители и участники олимпиады «Лица Сферума»‎ — это более 20 учителей из разных регионов страны. Они добавили в сервис десятки идей для педагогов, как можно разнообразить уроки с помощью цифровых инструментов, и более 20 рекомендаций, как эффективно и органично использовать учебный профиль «Сферум» в «VK Мессенджере» для преподавания (например, полезные механики для проведения интерактивных квестов для детей или идеи для онлайн-мероприятий).

Постепенно «Библиотека практик» будет пополняться новыми заданиями, практиками, советами и методичками, а их авторами станут уже педагоги-пользователи сервиса. Чтобы предложить свои идеи, необходимо будет заполнить анкету на сайте.

«Команда «Сферума» вместе с учителями и методистами со всей страны собрала в «Библиотеке практик» самые интересные и полезные идеи для уроков с использованием учебного профиля. Мы стремимся к тому, чтобы как можно большее количество педагогов имели возможность применять современные технологии в своей практике, максимально эффективно пользоваться цифровыми инструментами и делиться с коллегами своим опытом», — сказал руководитель сервиса «Сферум» «VK Мессенджера» Рубен Акопов.

*Учебный профиль «Сферум» в «VK Мессенджере» — российский информационно-коммуникационный сервис, предназначенный для образовательных целей и общения учителей, школьников и родителей в едином и защищенном образовательном пространстве. Он является дополнительным цифровым инструментом, который помогает сделать традиционное образование в классе более эффективным и современным, но при этом не заменяет его. В учебном профиле можно переписываться в чатах, совершать онлайн-звонки, обмениваться учебными материалами: файлами, фото и видео размером до 4 ГБ и проводить опросы.

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