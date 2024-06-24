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Сезон в разгаре: от Горячего Ключа к Черному морю растянулась пробка на 23 км

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sezon-v-razgare-ot-goryachego-klyucha-k-chernomu-moryu-rastyanulas-probka-na-23-km?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Сезон в разгаре: от Горячего Ключа к Черному морю растянулась пробка на 23 км
Скриншот сервиса "Яндекс Карты"

На трассе М-4 «Дон» днем 24 июня образовалась пробка из Краснодара в сторону Черного моря и в обратном направлении.

По данным сервиса «Яндекс Карты», затор начинается после Горячего Ключа и продолжается до села Молдовановка, протяженность пробки — 23 км.

Аналогичная ситуация и на дороге с моря — пробка начинается от села Горского до смотровой площадки за Молдовановкой, протяженность затора — почти 26 км.

Кроме того, пробки в обе стороны зафиксировали в Джубге, Новомихайловском, в Туапсе и на подъезде к Лазаревскому и Дагомысу.

Читайте также: в очереди на подъездах к Крымскому мосту 24 июня скопилось 450 автомобилей.

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