Сезон в разгаре: от Горячего Ключа к Черному морю растянулась пробка на 23 км

На трассе М-4 «Дон» днем 24 июня образовалась пробка из Краснодара в сторону Черного моря и в обратном направлении.

По данным сервиса «Яндекс Карты», затор начинается после Горячего Ключа и продолжается до села Молдовановка, протяженность пробки — 23 км.

Аналогичная ситуация и на дороге с моря — пробка начинается от села Горского до смотровой площадки за Молдовановкой, протяженность затора — почти 26 км.

Кроме того, пробки в обе стороны зафиксировали в Джубге, Новомихайловском, в Туапсе и на подъезде к Лазаревскому и Дагомысу.

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