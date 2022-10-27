Сезон открыт: в Россию из Абхазии завезли более 100 тонн мандаринов

Фото пресс-службы Краснодарской таможни

По данным таможенного поста МАПП Адлер, первые партии абхазских мандаринов ввезли в Россию на этой неделе.

На данный момент таможенный контроль прошли около 107 т мандаринов, из них за последние сутки — свыше 30 т. Также в Россию ввезли больше 20 т фейхоа, 1,5 т хурмы и 2,5 т лимонов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарской таможни.

Цитрусовые относятся к скоропортящейся продукции, поэтому все таможенные операции в их отношении ведут в приоритетном порядке, в максимально короткие сроки.

В прошлом году «мандариновый сезон» на таможне начался в первых числах октября. Тогда до февраля 2022 года на таможне оформили около 22 тыс. т мандаринов. В этом сезоне прогнозируют ввоз свыше 50 тыс. т цитрусовых.

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