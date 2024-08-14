Сезон охоты на пернатую дичь в Краснодарском крае стартует 17 августа

Охотиться на пернатую дичь в регионе можно будет вплоть до 31 декабря.

Кроме того, 1 сентября стартует сезон охоты на болотно-луговую дичь, 4 сентября — на водоплавающих.

В этот сезон охоты минприроды выдало более 16 тыс. разрешений на пернатую дичь, на все виды — 35 тыс. Для охоты на закрепленных охотничьих угодьях в каре охотопользователи получили около 100 тыс. бланков разрешений.

Степная и полевая дичь – это самец фазана, перепел, голуби, куропатка серая, горлица кольчатая, боровая — вальдшнеп.

«Охота на горлицу обыкновенную запрещена в связи с занесением ее в Красную книгу региона!» — сообщает пресс-служба министерства природы Краснодарского края.

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