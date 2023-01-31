Сезон мимозы открыт: первые в этом году 125 кг цветов ввезли из Абхазии в Сочи

Из-за теплой погоды, как и в 2022 году, сезон мимозы начался раньше. Обычно ввоз этих цветов стартует с середины февраля.

Через таможенный пост МАПП «Адлер» Краснодарской таможни прошла первая коммерческая партия «золотых» букетов. Декларация была подана на 125 кг мимозы.

Основные поставки мимозы, она же акация серебристая, будут идти с конца февраля до первых чисел марта, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарской таможни по Сочи.

Мимозу везут во все регионы РФ на продажу и в виде небольших букетов для личных целей. Для перевозки цветы герметично упаковывают и перевозят при низких температурах, чтобы они не пересохли и не завяли. Сообщается, что цветы проходят контроль в приоритетном порядке.

За прошлый год из Абхазии в Россию привезли порядка 145 т «золотых» букетов. В этом году поставки ожидаются на том же уровне.

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