Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

С начала года в Сочи выявили 11 фактов торговли краснокнижными первоцветами

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-nachala-goda-v-sochi-vyyavili-11-faktov-torgovli-krasnoknizhnymi-pervotsvetami
С начала года в Сочи выявили 11 фактов торговли краснокнижными первоцветами
Фото пресс-службы администрации Сочи

Рейды по пресечению несанкционированной торговли проводят на курорте ежедневно. В ходе мониторинга составили 11 протоколов об административных правонарушениях.

Штраф предусмотрен за добычу, хранение, перевозку, покупку и продажу краснокнижных растений, отметил директор департамента курортов, туризма и потребсферы Сочи Кирилл Ярыш.

«В очередной раз призываем гостей и жителей города не покупать первоцветы, не поддерживать нарушения законодательства, тем самым нанося ущерб природе», — добавил Ярыш.

В ходе рейда специалисты также установили места сбора краснокнижных первоцветов в сочинском нацпарке. Список мест направили руководству особо охраняемой природной территории.

В случае выявления продажи первоцветов жители и гости курорта могут обратиться на горячую линию департамента курортов, туризма и потребсферы по номеру +7 (862) 266-06-06 (доб. 1623), а также в дежурную часть УВД города по номеру 102, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Читайте также: в Сочинском нацпарке усилили охрану мест цветения первоцветов.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно, где построят новый курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где построят новый курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Правительство РФ сократило финансирование строительства южного обхода Краснодара
Правительство РФ сократило финансирование строительства южного обхода Краснодара
Мужчина избил девушку из-за неформальной прически на улице в Краснодаре. Видео
Мужчина избил девушку из-за неформальной прически на улице в Краснодаре. Видео
В Усть-Лабинске учителя школы уволили за порку учеников ремнем
В Усть-Лабинске учителя школы уволили за порку учеников ремнем
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
  2. Открытие городского пляжного комплекса в Краснодаре перенесли на 2024 год
  3. Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
  4. Морпорт Сочи намерен запустить пассажирские перевозки в Грузию и Абхазию
  5. В Геленджике начали менять документы для жителей проспекта Геленджикского
  6. Поссорилась с мужем: пьяную женщину на иномарке задержали в Абинском районе
Прямой эфир
Мы в соцсетях