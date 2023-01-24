С начала года в Сочи выявили 11 фактов торговли краснокнижными первоцветами

Рейды по пресечению несанкционированной торговли проводят на курорте ежедневно. В ходе мониторинга составили 11 протоколов об административных правонарушениях.

Штраф предусмотрен за добычу, хранение, перевозку, покупку и продажу краснокнижных растений, отметил директор департамента курортов, туризма и потребсферы Сочи Кирилл Ярыш.

«В очередной раз призываем гостей и жителей города не покупать первоцветы, не поддерживать нарушения законодательства, тем самым нанося ущерб природе», — добавил Ярыш.

В ходе рейда специалисты также установили места сбора краснокнижных первоцветов в сочинском нацпарке. Список мест направили руководству особо охраняемой природной территории.

В случае выявления продажи первоцветов жители и гости курорта могут обратиться на горячую линию департамента курортов, туризма и потребсферы по номеру +7 (862) 266-06-06 (доб. 1623), а также в дежурную часть УВД города по номеру 102, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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