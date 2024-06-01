Сезон кинопоказов на свежем воздухе стартует в Краснодаре

Кинопоказы в рамках акции «Кино нашего двора» будут еженедельно проходить во дворах разных жилых районов. Посмотреть российские фильмы могут все желающие.

Первый сеанс пройдет на Платановом бульваре в Юбилейном микрорайоне 1 июня. В 19:30 выступит вокально-эстрадная студия СОК, в 20:00 на большом экране покажут мелодраму «Катя-Катя» — историю о связи поколений.

Организаторы советуют взять с собой плед, стул или коврик, а также средство от комаров, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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