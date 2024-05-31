Бесплатный мастер-класс по йоге пройдет 21 июня в Чистяковской роще в Краснодаре

Мастер-класс для всех желающих проведут в Международный день йоги 21 июня в 10:00 перед сценой в Чистяковской роще.

Жители Краснодара и гости города смогут принять участие в бесплатном мастер-классе под руководством инструкторов. Кроме того, участникам мастер-класса вручат брендированные сувениры от Посольства Республики Индия в РФ.

Мероприятие проходит в рамках сотрудничества Краснодарского края с посольством Индии, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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