Бесплатный мастер-класс по йоге пройдет 21 июня в Чистяковской роще в Краснодаре
Спорт
31.05.2024 17:48
Мастер-класс для всех желающих проведут в Международный день йоги 21 июня в 10:00 перед сценой в Чистяковской роще.
Жители Краснодара и гости города смогут принять участие в бесплатном мастер-классе под руководством инструкторов. Кроме того, участникам мастер-класса вручат брендированные сувениры от Посольства Республики Индия в РФ.
Мероприятие проходит в рамках сотрудничества Краснодарского края с посольством Индии, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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