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Сезон фонтанов завершился в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sezon-fontanov-zavershilsya-v-krasnodare
Сезон фонтанов завершился в Краснодаре
Фото t.me/krdru

Краснодарские фонтаны работали до 23:00 4 ноября.

Постепенно фонтаны проверят и законсервируют на зиму. В этом году в кубанской столице в парках, на площадях, в крупных микрорайонах, на территории жилых комплексов работали 14 муниципальных фонтанов и фонтанных комплексов.

Снова фонтаны запустят перед стартом паркового сезона в следующей весной. Сезон фонтанов в Краснодаре длится около полугода. В этом году фонтаны работали ежедневно с 24 апреля, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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