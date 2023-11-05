Сезон фонтанов завершился в Краснодаре

Краснодарские фонтаны работали до 23:00 4 ноября.

Постепенно фонтаны проверят и законсервируют на зиму. В этом году в кубанской столице в парках, на площадях, в крупных микрорайонах, на территории жилых комплексов работали 14 муниципальных фонтанов и фонтанных комплексов.

Снова фонтаны запустят перед стартом паркового сезона в следующей весной. Сезон фонтанов в Краснодаре длится около полугода. В этом году фонтаны работали ежедневно с 24 апреля, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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