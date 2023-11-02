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Фонтан «Победа» в центре Армавира станет музыкальным

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/fontan-pobeda-v-tsentre-armavira-stanet-muzykalnym
Фонтан «Победа» в центре Армавира станет музыкальным
Фото t.me/armawir_adm

По данным управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Армавира, в городе продолжается модернизация главного городского фонтана.

Сейчас на фонтане устанавливают музыкальное оборудование. Звуковое сопровождение фонтана включат в ноябре. Музыку на фонтане будут включать на 30 минут по вечерам.

Весной фонтан «Победа» капитально отремонтировали. Установили современное освещение и насосы, сообщает пресс-служба администрации Армавира.

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