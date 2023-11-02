Фонтан «Победа» в центре Армавира станет музыкальным
Общество
02.11.2023 21:20
По данным управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Армавира, в городе продолжается модернизация главного городского фонтана.
Сейчас на фонтане устанавливают музыкальное оборудование. Звуковое сопровождение фонтана включат в ноябре. Музыку на фонтане будут включать на 30 минут по вечерам.
Весной фонтан «Победа» капитально отремонтировали. Установили современное освещение и насосы, сообщает пресс-служба администрации Армавира.
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